Piotr Gąsowski przyznaje się do łóżkowych podbojów: "To nie było zaliczanie, to był krąg OŚMIU DZIEWCZYN"

Nie jest żadną tajemnicą, że Piotr Gąsowski raczej nie należy do tego typu mężczyzn, których uznalibyśmy za dobrego kandydata na statecznego męża. Showman ma za sobą dwa poważne medialne związki, z Hanną Śleszyńską i Anną Głogowską , którym zawdzięcza dwoje dzieci - starszego Kubę i młodszą Julię . Żadna z relacji nie przetrwała jednak próby czasu i póki co na próżno szukać takiej, która potrafiłaby zaciągnąć Gąsa przed ołtarz. Życie singla po prostu jest dla niego zbyt kuszące.

Piotr Gąsowski szczerze o swych łóżkowych podbojach

Tak, ale wszystkie te kobiety były mi bardzo bliskie. To nie było zaliczanie, to był krąg ośmiu dziewczyn. One nie miały związków, ja nie byłem w związku. To było dawno, byłem młody, nikogo nie krzywdziłem, nikogo nie zdradzałem.