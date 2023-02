Piotr Gąsowski chwali się włoskim zimowiskiem z 15-letnią córką, a internauci komentują: "Julka to KOPIA TATY" (FOTO)

Przygód Piotra Gąsowskiego ciąg dalszy

Jakiś czas temu nasz podróżnik wrócił do kraju, jednak nie zagrzał w nim miejsca na długo. Kilka dni temu opublikował fotki z nowej lokalizacji, w której spędza zimowy urlop. Gąsowski pochwalił się zdjęciem ze swoją 15-letnią córką Julią, która jest owocem związku aktora z Anną Głogowską.

Piotr razem z córką i Katarzyną Skrzynecką z rodziną przebywają obecnie we włoskim Livigno, gdzie w pełni korzystają z rozrywek alpejskiego krajobrazu. Prezenter nie omieszkał też pochwalić się profesjonalnymi zjazdami na snowboardzie, zapewniając niedowiarków, że to naprawdę on potrafi tak zasuwać na desce.