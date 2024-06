Piotr Jacoń zdradza szokujące kulisy procesu sądowego z transpłciową córką: "NIELUDZKA procedura"

Niech zamilkn... 16 min. temu zgłoś do moderacji 25 1 Odpowiedz

Pracuję w sądzie jako protokolant i mam do czynienia ze sprawami o ustalenie płci, więc ciężko mi uwierzyć w to co ten Pan mówi. Po pierwsze, jedna rozprawa i już dostaje to po co się przyszło? Nie wiem, może w innych sądach tak jest, jednak w tym, w którym pracuję to nawet jak rodzice przychylają się do pozwu to i tak powód/powódka musi przejść badania z biegłym psychologiem/seksuologiem/psychiatrą. Potem po opinii tego biegłego sędzia się z nią zapoznaje i wyznacza dopiero termin kolejnej rozprawy (najczęściej publikację wyroku jednak to wciąż nie jest tak że już na pierwszej rozprawie dostaje się wyrok). Po drugie, taka już jest natura spraw cywilnych, że są dwie strony. Te sprawy są dosyć nowe jak na sądownictwo w Polsce, więc niech się cieszy, że w ogóle jest taka możliwość. Chociaż zgodzę się, że w inny sposób można by było to to rozwiązać. No i to że kazano im się rozsiąść - porządek jednak musi jakiś być na sali rozpraw. To też ułatwia mi pracę (kiedyś ktoś się odezwie lub będzie o coś wnosił itp. to wiem że odzywa się np. powód a nie pozwany bo siedzą na wyznaczonych miejscach. Ten Pan po prostu chce się lansować na córce i tyle.