Piotr Krysiak, autor "Dziewczyn z Dubaju 2", reaguje na POZEW Omeny Mensah

Piotr Krysiak zasłynął kilka lat temu książką "Dziewczyny z Dubaju", w której to opisał tzw. aferę dubajską. Autor obnażył prawdziwe oblicze modelek. Materiału starczyło aż na dwie książki, bo niedawno pojawiły się "Dziewczyny z Dubaju 2", gdzie po raz kolejny przygląda się "pracy" ekskluzywnych kobiet do towarzystwa.

Omenaa Mensah pozywa Piotra Krysiaka

Będę podejmowała działania prawne wobec wszystkich, którzy chcą umniejszyć moją działalność charytatywną, publikując kompletnie nieprawdziwe informacje godzące w moje i moich bliskich dobre imię. Nie godzę się na to, żeby moja ponad 9-letnia praca i ogrom zaangażowania na rzecz potrzebujących były w ten sposób szkalowane. N ie godzę się również na to, żeby pan Krysiak promował moim nazwiskiem i moim wizerunkiem kłamstwa zawarte w jego książce. Dbam o to, żeby mój wizerunek służył dobrym sprawom, a nie tego typu szkodliwej działalności - można przeczytać w oświadczeniu.

Piotr Krysiak odpowiada na oświadczenie Omeny Mensah

Okazuje się, że to jeszcze nie koniec medialnych przepychanek, bo głos zabrał właśnie Piotr Krysiak, który także wystosował oświadczenie. Na Instagramie zamieścił wpis, w który odniósł się do słów Omeny i jej pełnomocnika.

(...) doprowadził do takiego zainteresowania "Dziewczynami z Dubaju 2", jakiego nie miała ona PRZED, W DNIU i PO PREMIERZE, za co jestem mu bardzo wdzięczny. Przyznam też szczerze, że kiedy obudziłem się wczoraj rano i zobaczyłem w portalu WirtualneMedia, że Pani pełnomocnik upublicznił Pani dane, to długo się zastanawiałem, dla kogo on pracuje - dla Pani czy dla mnie - pisał dalej na Instagramie.