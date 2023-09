Piotr Rubik STROFUJE Agatę za pytanie, jakie zadała obserwatorom: "Nie mów na TAKIE tematy..."

wwua 8 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Proste. Jeżeli powiedzmy 40 procent ich obserwujacych to np wyborcy PiS to wiadomo, ze pewnie odejdą jak po nich pojedzie. Case M.Jordana gdy nie chciał poprzeć protestów przeciwko republikanom. "Republicans buy sneakers too". rozumiecie sami. Nigdy nie wiadomo kto kogo popiera. tylko w waszych snach Pisowcy to prostaki z malych miescin pojacy piwo nad grillem. Jakich ja znam pisowcow z miasteczka wilanow, to by wam oko zbielalo. Mówie o osobach znanych, które nie mogą się przyznać publicznie.