Piotr Stramowski o scenach seksu: "Wolelibyśmy to przeżywać ze swoimi partnerkami..." (WIDEO)

Marysia Sadomasowska i Piotr Spermowski. Kandydaci do Nagrody Filmowej Złotego Alfonsa na festiwalu w Spocie. Problemem nie jest ten świat, ale nasze podejście. Ja oglądam go już tylko jak komedię. Stara rada aktorska: jeśli aktor potrzebuje się realnie śmiać to się uśmiecha a zaraz za tym śmiechem przychodzę śmieszne myśli. Więc jak chce ci się płakać nad nami, cywilizacją, kulturą… Uśmiechnij się a zaraz przyjdą ci do głowy komiczne myśli. Śmiech to zdrowie. Oglądasz komedię! Chcesz się zagnębić? Uśmiechnij się i zaraz przyjdzie ci do głowy coś śmiesznego. Góra 2 sekundy.