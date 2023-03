Piotr Stramowski opowiedział o opiece nad córką. Otworzył się też na temat niełatwej relacji: "Jesteśmy z różnych światów"

Piotr Stramowski ujawnił, jak wyglądają jego relacje ze starszą siostrą

Nas dzieli spora różnica wieku, bo dziewięć lat. Podobno psychologicznie mówi się, że jak jest więcej niż siedem lat różnicy, to jest psychologiczny jedynak. Jesteśmy z zupełnie różnych dwóch światów. Rozmawiamy ze sobą, kochamy się oczywiście. Ale nie mamy jakieś bardzo bliskiej relacji. Jak się widzimy, to czuję, że jest moją kochaną siostrzyczką. I tak zawsze będzie - mówił szczerze w rozmowie z "Jastrząb Post".

Piotr Stramowski otwiera się na temat córki

Ja uważam, że to nie ma znaczenia. Ale co ja mogę wiedzieć, mam 3,5-letnie dziecko. Wydaje mi się, że to chodzi o osobowość, czyli to, jaką jesteś osobowością jako człowiek i to bardzo dużo znaczy. Ciężko mi się odnieść, bo ja mam siostrę, ale nie czuję się tak związany z siostrą, nie wiem, jakby było, gdybym był jedynakiem. Trochę czasami czuję się jedynakiem. Ale też nie czuję się predestynowany, żeby o tym mówić, bo nie wiem - stwierdził.