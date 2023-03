Wystrojeni celebryci pozują na prezentacji serialu "Bracia": Paulina Sykut, Mateusz Kościukiewicz, Nikodem Rozbicki... (ZDJĘCIA)

Gaja 14 min. temu zgłoś do moderacji 4 2 Odpowiedz

Wszyscy jakoś tak ładnie,skromnie i schludnie wyglądają,nawet Edward jakby schudł co nieco. PS Pudelkowicze, czy jak klikacie pod zdjeciami by polubić zdjęcie, to też wam nie zalicza klikniecia??