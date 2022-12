Piotr Stramowski pochwalił się zdjęciem z wyjątkowymi kobietami: "Selfik z windy z MOIMI dziewczynami" (FOTO)

Jakiś czas temu do mediów trafiła informacja, że Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski nie są już parą. Mimo że o "kłopotach w raju" plotkowano już od jakiegoś czasu, to w końcu sami zainteresowani postanowili potwierdzić przykre informacje, publikując lakoniczne oświadczenia. Niedługo później paparazzi przyłapali aktora na wspólnych spacerach z inną kobietą i coraz częściej mówiło się, że jego serce jest już zajęte. Mimo że fani wciąż zastanawiają się, czy tych dwoje może znowu być razem, to niedawno okazało się, że Katarzyna nie ma takich planów... W rozmowie z Pomponikiem przyznała bowiem, że łączą ją dobre relacje z Piotrem, ale do podobnych powrotów pochodzi sceptycznie.

Piotr Stramowski nieco oszczędniej podchodzi do dzielenia się przemyśleniami na temat życia prywatnego, ale co jakiś czas widywany jest z tajemniczą blondynką. Kilka tygodni temu paparazzi sfotografowali go na randce z niejaką Natalią. Para wybrała się na wspólny lunch do jednej ze stołecznych knajp, a później poszła na krótki spacer, który został zwieńczony kawą na wynos. Stramowski nie szczędził czułości kobiecie, co jakiś czas ją obejmując i serdecznie się do niej uśmiechając.