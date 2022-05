Piotr ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" obrusza się na negatywne komentarze: "Nie godzę się na bycie CHŁOPCEM DO BICIA DLA FRUSTRATEK"

Możecie sobie wypisywać, co wam się żywnie podoba, ale robienie chlewu tej skali pod postem ze schroniskiem, zarzucając mi jednocześnie fałszywą miłość do zwierząt, to już jednak lekka przeginka . Gdybyście poświęcili procent energii, z jaką mi próbujecie dokopać, na zainteresowanie się zwierzakami, to do końca majówki wszystkie by były adoptowane - zaczął, nawiązując do swojego poprzedniego wpisu.

Przygotowanie się uczestników na te wszystkie hejty, jakie się będą wylewać, to dosłownie podstawa preprodukcji, więc po pierwszym szoku i zbędnych próbach dyskusji serio puszczamy to bokiem i dosłownie tyle wasze, co sobie pogadacie. Dlatego też nie zamierzam wam ograniczać chęci wyżycia się wyłączaniem komentarzy, bo widzę, że sporo was tu przywiało, odkąd zacząłem ignorować grupy na fejsie i musicie sobie ulżyć, ale to nie znaczy, że będę patrzył, jak mi obs*ywacie posty, bo jednak zawsze wchodzę na swój profil z nostalgiczną przyjemnością i nie chcę tu śmietnika. I mogę go nie chcieć, bo to, że jestem "osobą publiczną" nie znaczy, że godzę się z automatu na bycie chłopcem do bicia dla wszystkich frustratek, którym odradzają się jakieś stare traumy, jak widzą fragmenty 330 godzin, jakie spędziliśmy przed kamerami. W końcu ludzie oceniają innych przez pryzmat tego, jacy sami są i z kim mają do czynienia w życiu, więc gratulacje - grzmiał.