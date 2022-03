"Ślub od pierwszego wejrzenia". Dorota, Agnieszka i Patrycja JUŻ SIĘ SPOTKAŁY! Internauci wieszczą, kto wytrwał w małżeństwie... (FOTO)

Kamila 33 min. temu zgłoś do moderacji 24 1 Odpowiedz

Pyśka to typowa pyśka nic się nie odzywa wiec ciężko mieć zdanie, Dorotka(mysza) tragiczny typ, Agnieszka fajna, na początku kozakowala ale rodzinka męża ja szybko sprowadziła do parteru, chcesz się poczuć jak go**** wejdz do rodzinki pozerów nic tak nie psuje głowy ;) Kamil powinien jechać do galerii i wybrać dla niej strój na wieczór a nie wozić rosoły, problemy i sprawy pierwszej potrzeby haha śmieszne to było i to jego skupienie na wykonywanych poleceniach. Żart jakiś