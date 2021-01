Piotr Żyła chwali się NOWYM AUTEM! Fani przestrzegają: "Uważaj, BO SIĘ EKS SPODOBA"

Rewa 7 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Czy to wszystko nie służy podjudzaniu i denerwowaniu Justyny? A jeśli nie, to po co to człowieku robisz? Szczęśliwa matka to szczęśliwe dzieci Uwazam, że to bardzo prosty czlowiek. Czy dzieci na to nie patrzą,, że ich tata jeździ taaaaki autem, czy nie chciałyby go mieć przy sobie ? To prawda, jest wspaniałym skoczkiem, zarobił nie ukradł, ale dojrzały emocjonalnie mężczyzna nie afiszuje się tym. Ile problemów przysparza wychowanie dzieci, niepewnych i nieprzewidywalnych zdarzeń, chorób itp Nie popieram tego co pisze jego żona, ale nie stawiajcie znaku równości alimenty=beztroskie życie matki i dziecka. Ona niezbyt mądra, że lata i się wywnętrznia na portalach, on chyba mało odpowiedzialny tatuś. Chwalenie się. autem baaardzo słabe.