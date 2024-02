Pippa Middleton prezentuje NIENAGANNĄ SYLWETKĘ podczas rodzinnych wakacji na Karaibach (ZDJĘCIA)

melo 36 min. temu zgłoś do moderacji 16 0 Odpowiedz

Skoro Pippa się tak dobrze bawi, to Kate raczej nic poważnego nie dolega. Być może to jednak kwestia dojścia do siebie po jakimś zabiegu na twarz, albo po prostu po odejściu Elżbiety Karol rządzi inaczej i daje Kate dojść do siebie i odpocząć po operacji… A nie jak królowa prosto z porodówki pchać się przed aparaty. Albo ciąża i zwyczajnie odpoczywa.