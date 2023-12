Świąteczna Pippa Middleton pozuje na rozdaniu nagród fundacji. Wybrała sukienkę w stylu księżnej Kate (ZDJĘCIA)

Pippa Middleton za sprawą pozycji swojej starszej siostry w rodzinie królewskiej cieszy się zainteresowaniem mediów. Co jakiś czas występuje publicznie na różnego rodzaju wydarzeniach, również tych, które nie są bezpośrednio związane z przyszłą królową Wielkiej Brytanii. 6 grudnia wybrała się na wydarzenie charytatywne w Londynie.

Pippa Middleton miała ostatnio okazję pojawić się na gali rozdania fundacji Heart Hero. Jest to coroczny event, podczas którego nagradza się osoby wspierające inicjatywy związane z badaniem chorób serca i układu krążenia. Zobaczcie, jak zaprezentowała się siostra księżnej Kate.

Pippa Middleton na rozdaniu nagród fundacji

Tego wieczoru Pippa Middleton zaprezentowała się w zielonej sukience midi z zielonej koronki od Self Portrait za 2200 złotych. Jest to jedna z ulubionych marek księżnej Kate. Do tego dobrała czerwoną kopertówkę od Emmy London wartą 2000 złotych oraz szpilki z noskiem w szpic od Emmy London, za które trzeba zapłacić 2250 złotych.