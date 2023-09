Niespełna 40-letnia Pippa Middleton wyleguje się nad jeziorem Como w różowym BIKINI. CO ZA FIGURA! (ZDJĘCIA)

Gdyby tylko uważniej prześledzić zagraniczne agencje fotograficzne, można by dojść do wniosku, że jedynym zajęciem Pippy Middleton jest przemieszczanie się z jednej egzotycznej lokacji do drugiej. Nie ma się co tu jednak specjalnie dziwić. Siostra przyszłej królowej Wielkiej Brytanii nie może narzekać na problemy z finansami, będąc małżonką dyrektora generalnego spółki Eden Rock Capital Management. Middleton urodziła biznesmenowi trzecie dziecko zaledwie w ubiegłym roku, a już może pochwalić się absolutnie zabójczą figurą. Przekonaliśmy się o tym przy okazji ostatniego wypadu Pippy do Włoch. Należy tu podkreślić, że już za tydzień Pippa skończy 40 lat.