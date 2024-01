Po 6 latach porzucił bycie księdzem. W "DD TVN" opowiedział o założeniu rodziny! "Ja po prostu wypaliłem się, załamałem się nerwowo"

Roman 29 min. temu zgłoś do moderacji 6 4 Odpowiedz

Biblia uczy wyraźnie, że biskup powinien być żonaty i przez dobre wychowanie dzieci udowodnić, że nadaje się do zarządzania kościołem. Nie wierzycie? To przeczytajcie trzeci rozdział pierwszego listu do Tymoteusza albo początek listu do Tytusa.