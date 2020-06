Klaudia El Dursi podróżuje po Warszawie ze znajomymi

Klaudia El Dursi próbowała przedostać się do polskiego show biznesu od dobrych kilku lat. Spełnić marzenie udało jej się dopiero za sprawą programu Top Model, gdzie zaprezentowała się jako "skromna krawcowa", która na dzień dobry dostała od jurorów złoty bilet do domu modelek. Władze stacji musiały być z El Dursi zachwycone, bowiem dziewczyna niemal natychmiast otrzymała propozycję poprowadzenia własnego programu - Hotel Paradise. Wypadła w nim co prawda mało ciekawie, ale słaby występ i tak nie był w stanie przerwać jej dobrej passy.