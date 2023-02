"Poczułem się, jakby ktoś napluł mi w twarz". Gwiazdy, które źle wspominają udział w programach telewizyjnych (ZDJĘCIA)

Sisi 19 min. temu zgłoś do moderacji 10 1 Odpowiedz

Justynie to się nie dziwię i podziwiam że dobrnęła do końca.Trochę oglądałam wtedy ten program. Doda bardzo chamsko się do niej zwracała..z jaką pogardą i chamstwem to się zdziwiłam bo Justyna nie zasłużyła na to. Dziwię się, że Dodzie produkcja na to pozwolila wtedy. Doda chciała chyba szpanować, a wyszło jaką jest mendą... To było naprawdę okrutne i wstrętne ze strony Dody