Podbił TikToka, teraz podbija świat mody! Kim jest Kacper "MUDORMOOD" Kruz?

Pranie mózgów dzieciakom i ta przedwczesna ciągła seksualizacja młodych ludzi to jakaś chora sytuacja, najgorsze ze tworzą ja dorośli ludzie. Teraz Disney wychodzi z nową kreskówka gdzie dziewczynka ma dwóch tatusiów białego i czarnego, a Kopciuszek jest rasistowski i uprzywilejowany. Można sobie wmawiać te brednie o wyborze płci ale przed natura się nie ucieknie. Można pisać manifesty, chodzić na parady, ale meżczyza nie zajdzie w ciąże nie ważne jak bardzo się czuje kobietą. Chore jest płacenie za surogatki. Fabryka dzieci. Wybierz sobie co chcesz i ci to urodzimy. Zachód właśnie próbował napiętnować znaczenie słowa Matka. Starali się je zastąpić „osoba która urodziła”. Bo te 9 miesięcy ciąży każdy ma w dupie. Ta więź matki z dzieckiem nie znaczy nic dla lewicowych dewiantów. Traktują kobiety jak inkubatory, płodu jako zlepka komórek. Chore chore chore! I to jest dzisiaj norma. Szok!