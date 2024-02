Podziwiana przez tłum fanów Jennifer Lopez BŁYSZCZY na Times Square w futrze, dzierżąc torebkę za ponad 600 TYSIĘCY ZŁOTYCH (ZDJĘCIA)

Mało która gwiazda tak rozsądnie zarządza swoją karierą jak Jennifer Lopez. Artystka, która właściwie nie schodzi z planów filmowych, wciąż świetnie radzi sobie również na niełatwym rynku muzycznym. Aktualnie promuje 9. krążek studyjny "This Is Me... Now", który ujrzał dziś światło dzienne po wielu miesiącach oczekiwań.