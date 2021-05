Pogrzeb Andrzeja Krawczyka. Bratanica Krzysztofa Krawczyka OSKARŻA syna piosenkarza: "Dzisiaj go nie było. WSTYD!"

Halina 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

To ciocia ma siłę a taka zdruzgotana. Junior miał ojca i macoche to oni powinni go chować a nie wujek. Sierotą nie był. Po co miał iść żeby znowu go nie dopuszczono. Piszesz bzdury. Jak wujek dbał o niego jak miejsca w domu nie miał.