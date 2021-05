Syn Krzysztofa Krawczyka walczy w sądzie o zachowek po ojcu. Na sali pojawiła się też Ewa Krawczyk (ZDJĘCIA)

Zenon 5 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

no i tu pojawia się pierwszy plus dla sądu, odroczył rozprawę aby przeanalizować, czy oba testamenty nie są ze sobą sprzeczne, no i drugie spostrzeżenie istotne, ta cała Ewa to nawet nie wiadomo czy ona jest faktycznie żoną, to trzeba sprawdzić, bo jeżeli senior miał ślub cerkiewny, ale nie miał unieważnienia, to i nie mógł zawrzeć trzeciego ślubu, no i po trzecie, ta cała Ewa wali prosto z mostu że w poprzednim testamencie też było zapisane wszystko dla niej, no sorry, przecież senior sam publicznie głosił co innego, a więc ona daszek głęboko wciśnięty na oczy, bo ten co kręci to i w oczy patrzeć prosto niewygodnie, no i maska chroni mimikę, a mimika zdradza wiele, więc ta maska jej akurat pasi