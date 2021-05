Żona Daniela Olbrychskiego komentuje spór Krawczyków: "Nie można tego komentować z zewnątrz"

Andromeda 23 min. temu zgłoś do moderacji 12 3 Odpowiedz

No i historia stara jak swiat w pigulce. Stary Krawczyk zdradzal, pil, imprezowal, okaleczyl syna, zmuszal kochanki do aborcji. Syn to samo bil zone, zrobil syna, nie interesuje sie nim. Olbhryhski trzeci zdrady, nieslubne dzieci. Ale oczywiscie to ich nowe kobiety sa winne 🤣 Czy to one naruhaly tych problemow? Czy to one takie zycie prowadzily? A nawet spokoju im nie nadza i o wszystko to je obwiniaja. Polska to afganistan.