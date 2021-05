Syn Krzysztofa Krawczyka nie dostanie po śmierci ojca ani grosza: "Został całkowicie POMINIĘTY w testamencie"

Gosia 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 2 Odpowiedz

Nie wieże w to!!!-junior jest po ciężkim wypadku ma coś z głowa - odwołuje do reportażu uwagi z przed kilku lat o znęcaniu się nad ciężarna wówczas żona . Do programu UWAGA - proszę nie manipulować faktami , przypominam również ze junior na syna na którego On powinien płacić alimenty a robią to Krawczykowie i jeszcze jedno junior miał tez matkę co się stało z jej majatniem ??????????????