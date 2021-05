Ewa Krawczyk kazała synowi Krzysztofa ZREZYGNOWAĆ z adwokata?! "Albo będziesz się pie*dolił z panią mecenas, albo się ze mną dogadasz"

Wcześniej połowa majątku miała trafić do syna . To, co jest najbardziej szokujące w tej historii, to zderzenie takiej słodkiej bajki, której słuchaliśmy przez tyle lat , jak to piosenkarz wydobył się z życiowych kolein i w duchu pobożności kontynuuje życie i tworzy kolejne piosenki. Tylko że ta historia nie uwzględniała dramatu syna i nie wytrzymała konfrontacji z rzeczywistością - mówił Patora.

To było ultimatum. Przyszła do niego do domu i to było straszne. Dysponuję zapisem tej rozmowy i tam są wszystkie techniki manipulacji. Jest płacz, straszenie sądami i tym, że nic nie dostanie z majątku i obietnica czegoś za milczenie. To może nie byłoby bardzo oburzające, te techniki negocjacyjne, ale to jest człowiek niepełnosprawny i to jest mało zabawne. Puentą tej rozmowy było wypowiedziane przez nią zdanie: "Albo będziesz się pie*dolił z panią mecenas, albo się ze mną dogadasz" - relacjonuje dziennikarz.