Pogrzeb Krzysztofa Kowalewskiego. Rodzina i przyjaciele żegnają wybitnego aktora (ZDJĘCIA)

Gosc 11 min. temu

Jak patrzę na to jak artyści ubierają się na pogrzeby, to nie wiem co powiedzieć 🙉 Nie wierzę, taki Gąsowski nie ma w domu garnituru i płaszcza i musial przyjść w kurtce trekingowej... no ludzi, trochę szacunku i powagi