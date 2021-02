Pogrzeb Ryszarda Kotysa. Rodzina pożegnała aktora: "Pochówek był cichy i świecki"

Ariela 6 godz. temu zgłoś do moderacji 231 28 Odpowiedz

Skonczcie z tym korona wirusem u każdego kto umrze. Jemu nikt nie zrobił testu, on był w podeszłym wieku i wcześniej już chorował. Teraz każdy jak umiera to tylko na koronę! Czyli jak podetne sobie żyły to też mi napiszą,że to covid spidowowal zgon?!