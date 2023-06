Poinformowała sąsiadów o imprezie. Ich reakcja kompletnie ją zaskoczyła

"Kiedy bardzo dobrze umiesz w relacje sąsiedzkie" - to właśnie takie hasło można przypisać do zdjęcia kartki z informacją o planowanym przyjęciu urodzinowym, które zostało opublikowane na profilu Ch****ej Pani Domu na Facebooku. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, że organizowanie imprezy w bloku nie zawsze musi się kończyć wezwaniem policji przez sąsiadów.

Wpis na profilu Ch**owej Pani Domu na Facebooku ze zdjęciem kartki wywołał spore zainteresowanie wśród internautów. Byli oni zachwyceni postawą sąsiadów autorki zdjęcia, a także chętnie dzielili się swoimi historiami i przygodami ze swoimi sąsiadami. W komentarzach można było przeczytać między innymi: "U mnie chyba na 17 urodzinach to była taka impreza, że sąsiadka jak mnie później spotkała to powiedziała tak: głośno było to fakt, ale 'Czerwonych Korali' o 4 rano w łóżku to nigdy nie śpiewałam"; "Miałam kiedyś starsza sąsiadkę i uprzedziłam o planowanej imprezie na co ona: 'kochanieńka bawcie się dobrze, ja wyłączę aparat słuchowy'"; "Można też przyjść w nocy z kieliszkiem i zapytać: 'sąsiedzie, u was też się alkohol skończył?'".