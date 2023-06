Prezenterka Polsatu przed wejściem na wizję poddaje się "specyficznej charakteryzacji". Wszystko przez tatuaż (FOTO)

Gość 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Nic dziwnego ze to zakrywaja, to po prostu nie wygląda ładnie. W kontekście poważnych newsów które czasem przychodzi im czytać byłoby to naprawdę groteskowe. Poza tym, to jest oczywiste ze skoro zakładają jej marynarkę by wyglądała poważnie i elegancko, tatuaz musi zniknąć bo daje przeciwny efekt.