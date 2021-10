Pola Lis usilnie walczy o swoje: "Pewnie będę musiała TRZY RAZY CIĘŻEJ pracować na to, żeby moje nazwisko było kojarzone ze mną, a NIE TYLKO Z MOIM TATĄ"

kaka 13 min. temu zgłoś do moderacji 3 5 Odpowiedz

Mnie zastanawia jedno - czy jak człowiek rodzi się jako dziecko znanych rodziców - to ma iść od razu do klasztoru? Żyć w odosobnieniu? Nie mieć ambicji, marzeń, planów? I to chyba jednak normalne,że rodzice wspierają dziecko i jeśli mogą mu pomóc - to pomagają. Czy robia to mądrze to jest inne pytanie ale to ich sprawa domowa.