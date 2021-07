Pola Lis pisze dla "Przeglądu Sportowego", a internauci zżymają się na jej kolejny przywilej. Tomasz Lis krótko: "ODCZEP SIĘ OD MOJEJ CÓRKI, BOLSZEWICKI PĘTAKU"

Pola Lis może dopisać do CV kolejną pozycję: pod koniec czerwca rozpoczęła bowiem współpracę z "Przeglądem Sportowym" , dla którego ma pisać o piłce nożnej i tenisie. Jak zaznaczono, na razie to jedynie współpraca, a nie normalny etat, ale w przyszłości sytuacja może się zmienić: Ale Pola czuje sport, więc mam nadzieję, że szybko współpraca zostanie rozszerzona. Pola będzie pisać, a także robić materiały wideo głównie o piłce nożnej i tenisie. Cieszymy się, że po otrzymaniu od nas propozycji, zechciała spróbować sprawdzić się w medium typowo sportowym - chwalił Polę Paweł Wołosik, naczelny "Przeglądu".

Debiutem Poli Lis był wywiad z Magdą Linette , drugą najlepszą polską tenisistką, należącą też do światowej czołówki sportsmenek. Użytkownicy Twittera zauważyli, że to faktycznie debiut godny pozazdroszczenia : Pola, dziewczyna "z ulicy", od razu dostała możliwość współpracy z najpopularniejszym medium sportowym w Polsce. Na dodatek rozmawiała z Magdą Linette, co raczej nie udałoby się zwyczajnej praktykantce. Jakość wywiadu nie ma tu nic do rzeczy, chociaż rozmowa Lisówny z Linette nie była podobno najgorsza. Chodzi o samą możliwość pracy , o jakiej część młodych osób może tylko pomarzyć, bo żadna z redakcji nie zaproponuje debiutantowi bez doświadczenia wywiadu z gwiazdą. Tak właśnie wychowuje się kolejne pokolenia elit, bez względu na to, jakie przywileje im przysługują.

Co ciekawe, głos zabrała sama Pola. Młoda dziennikarka zaapelowała do internautów, by oceniali ją po napisanych tekstach, a nie nazwisku: Proszę mnie oceniać za to co robię a nie za to kim są moi rodzice - napisała i dodała, że... jest ofiarą hejtu.