Pola Lis ROZCZAROWANA porozumieniem Lewicy z rządem: "RĘCE OPADAJĄ..."

Pola Lis, tak jak i jej mama, nierzadko mediów społecznościowych używa do komentowania otaczającej nas rzeczywistości. Córka Kingi Rusin i Tomasza Lisa jest równie zaangażowana w politykę, co znani rodzice. 24-latka nie tylko więc brała czynny udział w Strajku Kobiet , ale i przy okazji ostatnich wyborów prezydenckich publikowała zdjęcia sprzed urny wyborczej, otwarcie przyznając, że głosowała na Rafała Trzaskowskiego.

PiS potrzebuje zalegalizować swój plan, pozyskując kogokolwiek z opozycji. I pozyskał: Lewicę. My stoimy na stanowisku, że to jest rzecz, z której polski rząd ma się Polakom wyspowiadać, jak chce dzielić te pieniądze - ubolewał w jednym z wtorkowych wywiadów Bartłomiej Sienkiewicz z Koalicji Obywatelskiej, tłumacząc:

Lewica dzisiaj pokazała, że ma gdzieś demokrację w Polsce i wszystkich tych, którzy o tę demokrację na co dzień walczą. Jeszcze w październiku Lewica maszerowała z kobietami. Dzisiaj maszeruje z tymi, którzy tym kobietom zgotowali piekło - pisze wyraźnie rozczarowana. Próba dogadania się z ludźmi, którzy na każdym kroku podważają wartości konstytucyjne, to przykładanie ręki do dzielenia i rozkradania Polski. Z ludźmi, którzy złodziejstwo, patologię i kłamstwo opanowali do perfekcji, nie siada się do stołu! - grzmi. Ręce opadają...