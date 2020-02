Dumny Tomasz Lis świętuje sukces córki. O gratulacje pokusił się sam Andrzej Duda (FOTO)

Kindgh 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Jestem ze wsi. Moi rodzice mają szustke dzieci które skończyły studia. Całe wakacje pracowaliśmy, żeby mieć jakieś pieniądze i rodzice nas wspierali na tyle na ile mogli. Nie było 500 + i innego wsparcia. Były i takie sytuacje, że szliśmy na wykłady głodni. Uważam, że takie chwalenie publiczne jest nie na miejscu. Rani to inne dzieci, które nie miały takich możliwości jak dzieci bogatych ludzi, a osiągnęły to samo. Mi w życiu nikt niczego nie załatwił.Jestem wychowana, że trzeba na wszystko samemu zapracować. Jestem wdzięczna Bogu, że mam tak wspaniałych rodziców i doceniam wszystko co dla nas zrobili.