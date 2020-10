Podbudowana Kinga Rusin strajkuje z córką Polą Lis: "Tego się nie da olać" (ZDJĘCIA)

Ale🤷‍♀️ 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Czemu kobiety z pisu myślą tylko o sobie bo są już po menopauzie. Ja biorę lek kategorii X taki który jest bezwględnie zakazany kobietom w ciąży starającym o dziecko itd. nawet nie mogę oddac krwi bo mogłaby trafić do kobiety w ciąży. gdybym”wpadła” bo wiadomo nawet zabezpieczając można zajsc, to jak najszybciej powinnam płód usunąć poniewaz przez lek kategorii x będzie on silnie uszkodzony, a teraz przez PiS byłabym zmuszona do dokończenia takiej ciąży? Moja lekarka by chyba zwały dostała a ja pogłębienia deprechy ja bym nawet nie miała za co zapewnić życia temu niepełnosprawnemu ciężko dziecku