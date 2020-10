Julia Wieniawa z sentymentem o Jarosławie Kaczyńskim: "OHYDNY DZIAD! HA TFU!"

Już od tygodnia przez Polskę przechodzi fala strajków sprowokowanych barbarzyńskim orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego , zgodnie z którym aborcja ze względu na trwałe i ciężkie wady płodu przestała być legalna . W efekcie decyzja TK jeszcze bardziej uszczupliła możliwości kobiet do decydowania o swoim ciele i zdrowiu, co rozwścieczyło znaczną część społeczeństwa.

Strajk Kobiet. Rzecznik policji wprost: Zostaliśmy wciągnięci w ten spór przez polityków

We wtorkowy wieczór Jarosław Kaczyński wystosował orędzie do narodu, w którym sugeruje, że protestujące na ulicach kobiety wcale nie walczą o swoje prawa, tylko wymierzają "atak na Kościół" , którego sprzyjające PiS frakcje powinny "za wszelką cenę chronić" .

Tego typu podjudzanie do agresji polsko-polskiej ewidentnie nie spodobało się Wieniawie, która postanowiła podzielić się swoimi przemyśleniami pod jednym z ostatnich wpisów Michała Piróga .

Ohydny dziad. Najpierw mówi, że jest covid i że strajki są wbrew obostrzeniom, a teraz sam nawołuje do wojny? Ha tfu - czytamy.

"Brońmy polskich kościołów". "Zmasowany atak na Polskę". "Kościół polski ponad polską kobietę". Czym jest Polska jak nie obywatelami? Do czego Pan namawia? Do walki z jakim wrogiem? Wy i kościół jesteście wrogami tego kraju i społeczeństwa. To jest wojna, wojna, którą wy wywołaliście - pisze Michał Piróg, pod nagraniem słynnego już nagrania z Kaczyńskim.