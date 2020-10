Iwona Pavlović o przegranej Julii Wieniawy w "TzG": "Tańczyła lepiej od Edytki. Nie do końca lubimy osoby PERFEKCYJNE"

Zgadzam się z piątkowym werdyktem telewidzów (...) To program rozrywkowy i nie zawsze wygrywają w nim ci, którzy prezentują najlepsze umiejętności taneczne. Kiedy wygrała Edytka, to uzmysłowiłam sobie, że ona pokazała, że mając mniejsze umiejętności, można się poprawiać z odcinka na odcinek i w końcu wygrać ten program. Mam przy okazji nadzieję, że wszyscy widzieli, że Julia tańczyła zdecydowanie lepiej od Edytki, ale nasza zwyciężczyni czymś innym oczarowała ludzi przed telewizorem - stwierdziła Pavlović.

Zauważyłam, że nie do końca lubimy osoby zdolne, perfekcyjne, odważnie stąpające po świecie, idące odważnie do przodu i bezproblemowe, za którymi wszyscy stoją murem. Czasami wolimy osobę, która idzie dwa kroki do przodu, a jeden do tyłu, jest taka grzeczna i przy okazji wyciszona (...) Julia mogła przegrać przez to, że od początku tańczyła bardzo dobrze i dla laika nie było u niej widać postępu. Dlatego ludzie wzięli w obronę osobę bardziej nieporadną. Jestem przekonana, że nikt z osób, które głosowały na dziewczyny, nie miał wątpliwości, kto lepiej tańczy - oceniła.