Julia Wieniawa o wygranej Edyty Zając i łatce "faworytki": "Przez to, że tak piszecie, nie mam szansy nawet wygrać"

kasia 9 min. temu

A czy tej pani Julii przyszło do głowy skąd się wzięły te negatywne komentarze??Wynikły one z tego,że coraz mniej podoba sie obserwującym pani zachowanie.Wykorzystuje pani wszelkie moce,żeby zaistnieć...a to płacz,a to skarga na niedobrych dziennikarzy...choć ma pani miliony obserwatorów to i oni zauważyli pani hipokryzje.Trudno sie pogodzić z faktem,że pani Edyta pokazała klasę\której pani brakuje\a urodą przebiła pani niezaprzeczalny wdzięk.Może za parę lat zrozumie pani co to znaczy klasyczna piękność....teraz to pani jest młodszą wersja pani R-M.