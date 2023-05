Polak awansował w pierwszym półfinale Eurowizji! Jego piosenka dla Szwajcarii ma szansę na zwycięstwo?

Za nami pierwszy półfinał 67. Konkursu Piosenki Eurowizji . Na scenie w Liverpoolu zaprezentowała się połowa uczestników, z których najlepsi ponownie wystąpią na scenie w sobotę. Czy do tego grona szczęśliwców dołączy reprezentantka Polski, Blanka , dowiemy się dopiero w czwartek. Nie oznacza to jednak, że w liverpoolskiej arenie zabrakło wczoraj polskich akcentów ...

Polak pomaga reprezentantowi Szwajcarii na Eurowizji. Napisał dla niego hit

Zdaniem ekspertów był to półfinał dość trudny, bo trafili do niego praktycznie wszyscy faworyci do zwycięstwa. Jednym z nich jest Remo Forrer ze Szwajcarii występujący z balladą "Watergun", która - jak się okazuje - ma polskiego autora. Wśród współtwórców piosenki Szwajcara wymienia się także Mikołaja "Tribbsa" Trybulca, który, co ciekawe, jest także odpowiedzialny za słynne już "Bejba" ("Solo") Blanki.