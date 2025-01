Policja bada sprawę gróźb ws.Jurka Owsiaka. Karolina Korwin Piotrowska komentuje: "Umorzą, wątpię, by zrobili cokolwiek więcej"

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w tym roku zagra po raz 33. Niestety, fundacja kierowana przez Jurka Owsiaka ponownie znalazła się pod ostrzałem skrajnych prawicowych środowisk, które wyrażają sprzeciw wobec jej działalności. Ostatnio TV Republika ruszyła z kampanią pod hasłem: "Nie daję Owsiakowi, wspieram Republikę".

Doszło nawet do tego, że Owsiak zaczął odbierać telefony z groźbami śmierci.

- Dodzwoniłem się do biura Owsiaka? - Tak. - Trzeba go zastrzelić, to **uj jeden. I się rozłączył - czytamy na jego profilu na Facebooku.

Swoje wsparcie dla Owsiaka wyrazili już m.in. Krzysztof Skiba, Agata Młynarska, Filip Chajzer oraz Michał Wiśniewski.

Sprawa została zgłoszona na policję przez Jurka Owsiaka, o czym informuje Wirtualna Polska.

We wtorek w godzinach popołudniowych do jednostki policji zgłosił się prezes Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak i złożył dwa zawiadomienia. Pierwsze zawiadomienie dotyczy nawoływania w przestrzeni medialnej do nienawiści wobec jego osoby, jak również Fundacji, którą kieruje. Drugie zawiadomienie dotyczy gróźb karalnych kierowanych w jego stronę drogą telefoniczną oraz mailową. Policjanci prowadzą czynności w kierunku art. 255 kodeksu karnego oraz art. 190 kodeksu karnego - powiedział mł.insp. Robert Szumiata, rzecznik Komendy Stołecznej Policji.

Nieoficjalne źródła WP podają, że nie zarejestrowano telefonicznych pogróżek kierowanych do pracowników Fundacji. Natomiast korespondencja mailowa została zachowana w swojej pierwotnej formie, co pozwoliło policji na zabezpieczenie wydruków tych wiadomości jako dowodów.

Karolina Korwin Piotrowska: Umorzą, wątpię, by zrobili cokolwiek więcej

Karolina Korwin Piotrowska, powołując się na osobiste doświadczenie, nie wierzy w skuteczność policji. Jak sama mówi, sprawa według niej zakończy się umorzeniem.

Od razu mówię: umorzą, wątpię, by zrobili cokolwiek więcej. Nie tylko dlatego, że nie chcą, nie mogą, nie ujawnia się danych internautów z SM, telefony są na kartę, można dotrzeć tylko przez IP a i to może być kradzione, dupa blada. Znam. Przerobiłam. Może to kiedyś opowiem. Współczuję. W imię "wolności słowa" powiedzieć można wszystko. A telewizja Republika zaprawiona jest w dziwnych akcjach. Dziwię się, że państwo nie działa, że można mieć problemy za napisanie interwencyjnego/śledczego tekstu, a nie ma się problemów za nawoływanie do niszczenia ludzi. Jest kara za ujawnianie prawdy, nie ma kary za nawoływanie do linczu - pisze dziennikarka na swoim Instagramie.

