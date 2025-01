TYLKO NA PUDELKU: Krzysztof Skiba drży o życie Owsiaka: "Obawiam się o Jerzego. Akcja TV Republika jest ANTYPOLSKĄ i ANTYNARODOWĄ"

- Dodzwoniłem się do biura Owsiaka? - Tak. - Trzeba go zastrzelić, to **uj jeden . I się rozłączył - przytoczył treść rozmowy w facebookowym wpisie Owsiak.

Krzysztof Skiba staje w obronie Jurka Owsiaka

Krzysztof Skiba i formacja Big Cyc wystąpią 26 stycznia w Warszawie podczas finału 33. edycji WOŚP. Zapytany, czy w związku z groźbami pod adresem Owsiaka, sam boi się o swoje życie, odparł, że nie, jednocześnie apelując do Polaków, by wspierali Jurka i nie dali sobą manipulować.

Bardzo obawiam się o Jerzego. To zagrożenie w stosunku do niego jest bardzo realne. No kto by się spodziewał, że wyjdzie nożownik i zabije prezydenta Adamowicza? Aktualnie hejt na Jurka jest większy niż wtedy na prezydenta Gdańska. Cała ta akcja Telewizji Republika jest antypolską i antynarodową. Tego typu akcje wewnętrznie rozbijają społeczeństwo. Skłócają naszą wspólnotę. Powodują, że Polacy są zagubieni. Kiedyś WOŚP i jej finały nas łączyły, byliśmy razem, mieliśmy inne poglądy, ale wszyscy wrzucali do puszki, aż PiS zaczął pluć na Orkiestrę. W głowie mi się nie mieści, że Ci ludzie atakują akcje charytatywną, ba, domagają się, żeby na nich wpłacać pieniądze. PiS apeluje, żeby na nich wpłacać, Rydzyk apeluje, żeby na niego wpłacać, Republika apeluje, żeby na nią wpłacać - coś z tą prawicą jest nie tak. To jest coś tak obrzydliwego i przykład kompletnego upadku. Myślę, że za tym stoją obce siły. Rosjanie się bardzo cieszą, że Polacy są dzieleni w ten sposób.