TYLKO NA PUDELKU: Karolina Korwin Piotrowska cieszy się z braku disco polo podczas sylwestra TVP. "Misją mediów publicznych jest pokazywanie dobrych wzorców"

O analizę wyników poprosiliśmy Karolinę Korwin Piotrowską. Zapytaliśmy dziennikarkę, czy zaproszenie artystów disco polo przez Polsat było kluczem do sukcesu . Do tej pory byli oni utożsamiani z Telewizją Polską i "Sylwestrem Marzeń" Jacka Kurskiego . Jak przyznała - cieszy się, że środki publiczne tym razem nie zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla artystów tego gatunku.

Ja się bardzo cieszę, że z pieniędzy podatników nie było disco polo, bo nie wszyscy kochają, nawet w sylwestra, kiedy, że tak powiem, gust jest stępiony procentami i zabawą. Misją mediów publicznych jest pokazywanie dobrych wzorców i cieszę się, że są temu wierni, za niemałą kasę od podatników. Z tego, co czytam, było różnorodnie, był też mocny potencjał na internetowe przepychanki, bo jeden się ubrał, drugi zapomniał, trzeci był super. No i super. O to w tym chodzi, a nie o sprawy naprawdę ważne. To jest tylko sylwester - mówi nam.

Polsat dobrze dobrał repertuar, który przemówił do różnych grup wiekowych. Media społecznościowe, influencerzy i osoby z internetu zaczynają mieć coraz większy wpływ, co Polsat świetnie wykorzystał, angażując ich do swojego sylwestra. Dzięki temu udało się przyciągnąć młodszą widownię. Polsat bardzo dobrze wyważył także ofertę muzyczną i utrzymuje spójną linię programową, która zadowala szeroką publiczność, oferując coś dla każdego. Ich sylwester był przykładem dobrze przemyślanego przedsięwzięcia, które w pełni odpowiadało na oczekiwania widzów (...) Sylwester to wydarzenie, które oglądamy z lekkim przymrużeniem oka, aby się pobawić, a niektórzy zapewne oglądają go po prostu dla tzw. "beki". Dlatego nie dziwi mnie, że Polsat wygrał - dodaje.