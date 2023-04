"Polityka" opisuje, co Tomasz Komenda zrobił ze "swoim pierwszym milionem". Specjalnie dla niego zamknięto oddział banku

Jak Tomasz Komenda wydał swój pierwszy milion?

Tomek w ogóle się już do nas nie odzywa. Udaje, że nas nie zna. Nie chce mieć z nami nic wspólnego. Z całą rodziną Klemańskich. Dopóki mieszkał z nami, było wszystko OK. Teraz Tomek ma złych doradców. Jest pod wpływem Maćka, który nim steruje. To, co się stało z Tomkiem, to jest jego zasługa. Zobaczymy, jak daleko dojdzie. Spełnia marzenia wszystkich, tylko nie swoje. Wtedy, gdy siedział, potrzebował strasznie naszej pomocy. A on mi w ten sposób podziękował. Może kiedyś zrozumie swój błąd, ale mnie już wtedy nie będzie. [...] Tomek chciał sam sobie życie ułożyć, ale nie udało mu się chyba, bo nie ma nic - mówiła pani Teresa w rozmowie z Onetem.