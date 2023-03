Polka podająca się za Madeleine McCann otrzymuje groźby śmierci. Jasnowidzka zabrała ją do USA. Są nowe informacje w sprawie

"Polska Madeleine McCann" wyleciała do Stanów Zjednoczonych. W ojczyźnie nie czuła się bezpiecznie

Okazuje się, że zarówno Johansson, jak i Julii Faustyny nie ma już w kraju. Kobiety poinformowały w mediach społecznościowych, że poleciały razem do Stanów Zjednoczonych . Amerykańska jasnowidzka tłumaczyła, że zabrała Polkę za granicę, aby zapewnić jej bezpieczeństwo, którego brakowało jej w ojczyźnie. Fia Johansson relacjonowała, że ​​Julia była "przerażona" po otrzymaniu gróźb i obrzydliwych wiadomości seksualnych od internetowych hejterów. Przykładem miał być tekst o "30 tysiącach euro w zamian za głowę Julii" , który dotarł do młodej kobiety.

Jasnowidzka Fia Johansson wierzy w zapewnienia Julii podającej się za Madeleine McCann

Po spędzeniu czasu z Julią i zbadaniu tej sprawy nie sądzę, by kłamała lub zmyślała dla popularności, wszystko, co mówi, wydaje się być prawdziwe. Mówiła m.in., że była maltretowana jako dziecko i znaleźliśmy w sądzie dowody na to, że rzeczywiście tak było w latach 2011-2012. Poprosiliśmy jej rodzinę o test DNA, ale jej matka zablokowała ją i nie chciała nawet odbierać naszych telefonów. Nie możemy uzyskać nakazu sądowego, aby ich do tego zmusić, ponieważ w Polsce jest to prawnie niemożliwe. Poszliśmy na policję, aby zgłosić jej obawy, że Julia może być Madeleine McCann. Powiedzieli nam, że nie prowadzą żadnych dochodzeń w sprawie zaginionych osób poza granicami kraju - tłumaczyła Fia Johansson.