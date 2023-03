Jasnowidzka pomagająca samozwańczej Madeleine McCann przyleciała do Polski! Fia Johansson i Julia wciąż chcą wyjaśnić sprawę (FOTO)

Jasnowidzka i detektyw Fia Johansson postanowiła pomóc Polce podającej się za Madeleine McCann

W sprawę zaangażowała się także niejaka Fia Johansson , która postanowiła pomóc 21-latce w rozwiązaniu zagadki dotyczącej jej tożsamości. W zeszłym tygodniu działająca pod pseudonimem "Perskie Medium" detektyw i jasnowidzka informowała, że wysłała do naszego kraju zespół śledczych , a teraz okazuje się, że sama przyleciała do Polski.

Fia Johansson przyleciała do Polski

Julia i jej przedstawicielka zdążyły się już spotkać, czym nie omieszkały pochwalić się w sieci. Co prawda instagramowy profil samozwańczej Medeleine zniknął , ale pojawiło się kilka innych kont, na których możemy śledzić, co się u niej dzieje. Na jednym z nich opublikowane zostały zdjęcia i nagrania relacjonujące spotkanie pań.

Byłam zmęczona, chciałam się poddać, wtedy ona spojrzała na mnie i powiedziała: "Pamiętaj, dlaczego zaczęłaś" i przypomniała mi, abym się nie poddawała. Powiedziała, że jej życiowym sekretem jest to, by się nie poddawać, szczególnie gdy wszystko się wali lub pojawia się zmęczenie, które jest oznaką wygranej.

Julia Faustyna i Fia Johansson opublikowały wspólne oświadczenie

Johansson i 21-latka zorganizowały także wspólnego live'a, jednak nie da się nie zauważyć, że mówiła głównie ta pierwsza. Wskazuje na to także tiktokerka, która pochyliła się nad nagraniem. Internautka o nicku @julielouise1975 opowiada m.in. o tym, że w wideo jasnowidzka dementuje plotki dotyczące policyjnego raportu, który miał rzekomo mówić o tym, że Julia nie jest zaginioną McCann. Fia opowiada, że skontaktowała się z polską policją, która stwierdziła, że jak dotąd nie zrobiła nic w sprawie Julii podającej się za Madeleine. Z odpowiednimi służbami nie skontaktowała się za to jak dotąd matka 21-latki. "Perskie Medium" wyznała, że chce spróbować przekonać kobietę, która wychowała Julię do przeprowadzenia testów DNA. Zaapelowała też o to, by odzywały się do niej wszelakiej maści media, sugerując, że nagłośnienie sprawy jest kluczowe.