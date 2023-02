Przełom w sprawie Polki podającej się za Madeleine McCann? Zagraniczne media ujawniają pierwsze rzekome wyniki badań

Patka 55 min. temu zgłoś do moderacji 352 24 Odpowiedz

Czy tylko ja mam takie wrażenie że świat oszalał ze wszystkim? Czuję jakbym została w tyle z tym wszystkim co się dookoła dzieje. To jakby nie moje,nie czuje tego. Nie chcę takiej obłudy, zakłamania. Świecie, do czego zamierzasz?