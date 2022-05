Polsat SuperHit Festiwal 2022. Cała w piórach Klaudia Halejcio maszeruje po czerwonym dywanie (ZDJĘCIA)

Patrząc na ostatnią aktywność celebrytki, można nawet stwierdzić, że jej kariera uległa reaktywacji. Klaudia Halejcio została jedną z prowadzących tegoroczny muzyczny festiwal w Sopocie. Celebrytka przybyła do nadmorskiej miejscowości już kilka dni temu, by odbyć szereg prób przed oficjalnym startem imprezy.

Aktorka chętnie korzysta z okazji, by przypomnieć mediom o swojej osobie, dlatego nie zabrakło jej także na konferencji prasowej Polsat SuperHit Festiwal, która odbyła się przed kilkoma dniami. Organizatorzy zadbali wówczas o atrakcje dla gwiazd, stawiając między innymi budkę z lodami, do której nie omieszkała udać się sama Halejcio. Influencerka kupiła lody, ale jej bogata mimika twarzy wyraźnie wskazywała na to, że coś jej nie odpowiadało.