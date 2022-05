Odpicowana Klaudia Halejcio prezentuje BOGATĄ MIMIKĘ, szturmując stoisko z lodami (ZDJĘCIA)

Klaudia Halejcio razem ze swoim ukochanym Oskarem wrócili niedawno z romantycznego wypadu na Seszele. Celebrytkę, zamieszkującą w willi za 9 milionów, wezwały do Warszawy obowiązki zawodowe. Jak dowiedzieliśmy się we wtorek, Halejcio już niedługo poprowadzi organizowany przez Polsat Sopot Hit Festiwal i to właśnie na promocji tego wydarzenia pojawiła się na początku tygodnia w błękitnej stylizacji.