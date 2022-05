Klaudia Halejcio pałaszuje burgera i eksponuje figurę w WYCIĘTYM KOSTIUMIE na Seszelach. Tak trzeba żyć? (FOTO)

Helen K. 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Kochani, mam pytanie, kupujecie jeszcze papierowe gazety, magazyny, katalogi itd? Bo sama się zastanawiam kiedy przestałam to robić :( wszystko online… (książki dalej kupuję, miałam podejście do kindla, ale to nie to samo co książka)