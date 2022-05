Klaudia Halejcio wypoczywa na Seszelach BEZ DZIECKA. Dociekliwi fani: "A gdzie Nel?"

Lulu 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 4 Odpowiedz

Mam takich znajomych, dziecko które raz śpi u jednej babci, raz u drugiej, u dziadka też co chwila, który ma zresztą nową babcię.... Rodzice korzystają i co okazja to na wakacjach, a któregoś dnia dziecko zapytało: "mamusiu a gdzie tak na prawdę jest mój domek?" Wg mnie, przegięcie w drugą stronę 🤷🏻‍♀️ Ale to ich sprawa...