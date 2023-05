Polscy fani Eurowizji... krytykują Sierockiego i Sikorę komentujących konkurs: "AMATORZY WIERNI WŁADZY"

Pierwszy półfinał 67. Konkursu Piosenki Eurowizji już za nami. Podczas wydarzenia wystąpili reprezentanci 15 krajów, natomiast do wielkiego finału awansowało tylko 10 z nich. Szczęśliwcami okazały się kraje: Chorwacja, Mołdawia, Szwajcaria, Finlandia, Czechy, Izrael, Portugalia, Szwecja, Serbia i Norwegia.

Polscy fani Eurowizji nie kryją swojego rozczarowania faktem, że Chorwacja przeszła do wielkiego finału. Ich zdaniem ktoś inny bardziej na to zasługiwał. Na oficjalnym profilu konkursu posypało się mnóstwo negatywnych komentarzy, ale fani skrytykowali także polskich komentatorów...

Polscy fani krytykują komentatorów Eurowizji

Na facebookowym profilu Eurowizji pojawiło się sporo komentarzy od polskich fanów konkursu. Nie kryli swojego rozgoryczenia faktem, że Chorwacja znalazła się w finale. Twierdzą, że bardziej na to zasługiwali przedstawiciele Azerbejdżanu i Malty.

Mikrofon Olka był jak z radia lata 00’? Zmieńcie to czym prędzej; Macie rację, że zdecydowanie komentatorzy tu się kompletnie nie popisali; Zmieńcie na przyszłość komentatorów albo zostawcie samego Olka, ale niech ten się przyłoży do tłumaczenia, a nie zagłusza, co mówią, a potem z czapy mówi o "Bejbie" podczas rozmowy prowadzących. Brak szacunku dla widza. Sierockiego też możecie podszkolić.